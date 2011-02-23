Сколько есть мяса, чтобы не заболеть раком

Великобритания никогда не славилась изысканностью национальной кухни, которая является полной противоположностью утонченного кулинарного искусства самых географически близких соседей англичан – французов. Однако англичане всегда любили мясо (знаменитые говяжьи стейки по полкило весом – именно их изобретение). Тем сильнее был шок испытанный миллионами жителей Соединенного Королевства в конце прошлой недели, когда местный Минздрав опубликовал свои рекомендации и предупреждения относительно потребления мяса. Англичан, любителей темного пива и жареного мяса, запугивают раком кишечника и рекомендуют съедать все те же полкилограмма вкусного продукта, но только не в один присест, а в течение… недели.

Министерство здравоохранения Великобритании обнародовало свои рекомендации относительно потребления так называемого «красного мяса» (свинина, говядина, баранина). Жителей страны призывают ограничить свой аппетит не более чем 500 г мяса в неделю.

Первой реакцией миллионов любителей самой вкусной еды на свете, которой является для большинства англичан мясо, было недоумение и недоверие, тем более что несколькими днями ранее были опубликованы результаты исследования Британской организации здорового питания (British Nutrition Foundation), которые свидетельствовали о том, что нынешний средний уровень потребление мяса в стране не повышает риск развития рака.

Однако 17 ученых, подписавших воззвание Минздрава о вреде мяса, придерживаются другой точки зрения. Они считают, что рекомендованные нормы потребления мяса следует снизить с нынешних 90 г на человека в сутки до 70 г, и при этом подчеркивают, что не менее 33% взрослых британцев ежедневно съедают более 100 г мяса, что значительно повышает риск заболеть раком кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2-го типа.

Также чрезмерное потребление мяса девочками приводит к раннему началу месячных, что в свою очередь может быть фактором риска развития рака молочной железы, предупреждают британские медики.

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