Мобильный телефон проверит сердце

Ученые разработали телефон EPI Life, с помощью которого можно сделать кардиограмму сердца и сразу отправить онлайн — данные в медицинское учреждение.

Мобильный телефон EPI Life оснащен 1,3-мегапиксельной камерой, сенсорным экраном с диагональю 2,8” и встроенным модулем Bluetooth. Датчик EPI Mini совместим со всеми популярными операционными системами для смартфонов.

Чтобы проверить работу сердца необходимо дотронуться пальцем до специального сенсора в мобильнике Life или Bluetooth-датчике Mini.

При касании оба гаджета сделают упрощенную версию кардиограммы и передают данные непосредственно в медицинское учреждение. Там они обрабатываются, а в ответ пользователю приходит SMS с текстом, либо у него все нормально и нечего беспокоиться, или же что к нему отправлена карета скорой помощи.

www.dt.ua