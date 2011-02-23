Ранние симптомы психического расстройства

По данным ВОЗ, характерные признаки психического или поведенческого расстройства – это нарушения мышления, настроения или поведения, которые выходят за рамки существующих культурных убеждений и норм. В большинстве случаев эти симптомы связаны с угнетенным состоянием человека и препятствуют выполнению им своих функций.

При психических расстройствах развиваются симптомы, которые замечают пациенты или их близкие:

– физические (боль и нарушения сна);

– эмоциональные (ощущение печали, страха или тревоги);

– когнитивные (трудности четкого мышления, патологические убеждения, нарушение памяти);

– поведенческие (агрессивное поведение, неспособность выполнять повседневные функции, злоупотребление психоактивными веществами);

– перцептивные (человеку кажется, что он видит или слышит то, что не видят и не слышат другие).

Для разных расстройств характерны конкретные ранние признаки. Людям, у которых проявляются один или несколько таких симптомов, которые устойчивы, вызывают угнетенное состояние или мешают выполнению повседневных функций, ВОЗ настоятельно рекомендует обращаться за помощью. В число психических расстройств входят: депрессия, злоупотребление психоактивными веществами, шизофрения, умственная отсталость, детский аутизм и слабоумие. Причины возникновения многих психических расстройств полностью не распознаны, но считается, что на их развитие влияет сочетание биологических, психологических и социальных факторов: стрессовые события, тяжелая обстановка в семье, болезни мозга, наследственность или гены, медицинские проблемы.

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