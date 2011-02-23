В рисе выявили опасные канцерогены

В Китае разгорается новый продовольственный скандал: до 10% выращиваемого в стране риса заражено токсичными тяжелыми металлами, попадающими в окружающую среду в результате неконтролируемого промышленного роста, сообщает Le Nouvel Observateur со ссылкой на Nouveau siècle.

Рис является основным продуктом питания в Китае, который производит его 200 миллионов тонн в год. Из всех зерновых рис наиболее восприимчив к кадмию, который содержится в воде, проходящей через шахты, где добывается свинец, олово и медь.

Согласно исследованиям, которые проводились в Китае с 2007 года, примерно 10% риса, выращиваемого в стране, заражено кадмием, причем уровень загрязнения значительно превышает норму.

Кадмий — токсичное и канцерогенное вещество, накапливающееся в теле человека на протяжении всей жизни и влияющее на состояние почек, костей и печени,

Китай экспортирует свой рис в Японию, Россию и Европу. Еще до нынешнего скандала Greenpeace предостерегал от импорта содержащего ГМО и не имеющего необходимых разрешений китайского риса в Европу, где он используется не только для производства рисовой лапши, пива и йогуртов, но и детского питания.

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