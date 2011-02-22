Известный кардиохирург покончил жизнь самоубийством

В воскресение, 20 февраля под окнами здания института клинической кардиологии имени Мясникова в Москве было обнаружено тело известного кардиолога, доктора медицинских наук Владимира Козлова.

Как сообщают источники в правоохранительных органах. Предварительно Козлов выпал из окна. "В 09.20 воскресенья с признаками, характерными для падения с высоты, обнаружен труп Владимира Львовича Козлова, 1933 года рождения", - сказал источник в правоохранительных органах.

Кардиохирург находился на лечении в учреждении, где проработал много лет, с 15 февраля. У врача было нарушение мозгового кровообращения, что не соответствует профилю института, однако его госпитализировали в память о многочисленных заслугах. По всем признакам, смерть наступила в результате падения из окна палаты.

Козлов был одним из наиболее заслуженных кардиохирургов. Он долгое время работал в коллективе основателя Института сердечно-сосудистой хирургии Александра Бакулева, после чего перешел в институт Мясникова. Врач специализировался на установке электрокардиостимуляторов. Его авторству принадлежат несколько учебников по сердечно-сосудистой хирургии. Он вышел на пенсию лишь три с половиной года назад.

Как пишет газета Московский комсомолец, с наибольшей вероятностью Козлов совершил самоубийство. Причиной этого могло послужить как тяжелое заболевание, так и чувство профессиональной невостребованности. Сотрудники клиники отмечали, что во время лечения кардиохирург постоянно проявлял беспокойство, ходил по коридорам и интересовался состоянием здоровья когда-то прооперированных им пациентов.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшедшего.