Пиво сделает волосы крепкими и здоровыми. Рецепты

Очень полезно использовать пиво для лечения кожи головы, избавления от перхоти, укрепления и укладки волос. Польза пива для волос бесспорна. Благодаря тому, что в его состав входят хмель и дрожжи, этот напиток содержит в большом количестве витамин B и микроэлементы, ускоряющие рост волос.

«Пивные шампуни» (пиво с добавлением яичного желтка) дают такой же эффект, как шампуни с бальзамами, но при этом еще идеально действуют на волосы, которые приобретают роскошную шелковистость. Эту смесь наносят во время принятия ванны вместо шампуня, оставляют на 7 минут, смывают. Либо можно после мытья волос шампунем ополоснуть волосы светлым пивом. После такой процедуры волосы будут хорошо поддаваться укладке. Не волнуйтесь, запаха на волосах не будет.

Пиво может заменить вам кондиционер, если ополаскивать им голову после каждого мытья. В результате волосы станут блестящими, послушными, легко уложатся в прическу.

Укладка волос с пивом делается на чистые влажные волосы. Для укладки понадобятся фен и массажная щетка, лучше маленькая. Волосы смачивают светлым пивом, чтобы прическа лучше держалась. Затем накручивают волосы на щипцы тонкими прядями. В конце оформляют челку.

Пивные маски для волос

1) Маска из пива с желтком. Добавьте один яичный желток в 100 мл светлого пива и взбейте смесь блендером. Вотрите полученную массу в кожу головы, затем гребешком распределите оставшуюся смесь по длине волос. Наденьте целлофановую шапочку и подержите маску 30 минут. Смойте теплой водой. Волосы станут крепкими, блестящими.

2) Маска из пива для сухих волос: добавьте в стакан светлого пива 1 чайную ложку оливкового масла, тщательно перемешайте и нанесите на волосы. Через 20 минут смойте водой. Эта маска лечит секущиеся кончики.

3) Пивная маска для роста волос. Смешайте пиво с отваром крапивы (на упаковке написано, как правильно заваривать) в пропорциях 1:1. Ополосните голову полученной смесью, вотрите в корни волос. Утеплите голову и оставьте маску на полчаса. Регулярное использование этой маски - 2 раза в неделю укрепит ваши волосы, ускорит рост.

4) Маска из пива с кефиром. Добавьте в пиво кефир или простоквашу в одинаковых пропорциях, перемешайте. Нанесите массу на волосы, наденьте шапочку. Через 30 минут смойте теплой водой. Применение этой маски способствует увлажнению волос.

5) Возьмите цветы календулы, листья березы и шишки хмеля. Измельчите и смешайте в равных долях. Затем залейте полученный порошок светлым пивом, поставьте на 2 часа в теплое место. Профильтруйте и вотрите в кожу головы. Использовать 2-3 раза в неделю.

6) Ржаные хлебные сухари 200 г замочите на 3 часа в горячем темном пиве (0,5 л). Этой хлебной кашицей покройте вымытые волосы, втирая в корни, закройте полиэтиленовым пакетом, покройте голову махровым полотенцем и оставьте на 1 час, после чего тщательно промойте теплой водой и ополосните голову теплой водой с добавлением уксуса (1 чайная ложка на 1 л воды).

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