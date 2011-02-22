Мобильные телефоны безопасны для мозга

Воздействие радиоизлучения при использовании сотового телефона не повышает риск развития рака мозга, считают учёные Университета Манчестера /Англия/. Врачи рассмотрели случаи диагнозов рака мозга в Англии за 10-летний период и не нашли существенной связи между болезнью и частотой использования мобильного телефона.

В медицинском сообществе продолжаются споры о том, увеличивает ли излучение от сотовых телефонов риск развития рака головного мозга. Последние результаты показывают, что нет значимой причинно-следственной связи между использованием мобильных телефонов и раком. Поскольку нет правдоподобного биологического механизма в радиоволнах, который мог бы напрямую нанести ущерб нашим генам, в результате чего клетки становятся злокачественными, неврологи склоняются к мнению, что воздействие от мобильных телефонов не способствуют росту опухоли головного мозга.

Тем не менее было зафиксировано небольшое увеличение скорости распространения рака мозга в височной доле в совокупности с ростом использования сотового телефона среди населения. Однако, для сопоставления предполагаемой вероятности риска - вызван ли этот конкретный рост случаев опухолей использованием мобильных телефонов - было подсчитано, что мобильные телефоны могут способствовать менее чем одному дополнительному случаю заболевания на 100 тыс. человек за десятилетие.

ami-tass.ru

