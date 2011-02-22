Жертвами землетрясения в Новой Зеландии стали 65 человек

09:13, 22 февраля 2011
Зарубежные новости
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Под завалами остается много людей

В результате землетрясения силой 6,3 в крупном городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли не менее 65 человек, сообщает Би-би-си со ссылкой на новозеландские власти.

По данным пожарной службы, под завалами остается много людей.

Мощный подземный толчок на Южном острове Новой Зеландии был зафиксирован в 12:51 по местному времени (23:51 по Гринвичу).

Эпицентр землетрясения находился на относительно небольшой глубине в 5 км под землей и всего в 10 км к юго-востоку от Крайстчерча. 

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