Как прожить на 14 лет дольше

Люди, ведущие здоровый образ жизни, - не курящие, не злоупотребляющие алкоголем, физически активные и употребляющие достаточное количество овощей и фруктов, - способны прожить на 14 лет дольше. К такому выводу пришли британские ученые по результатам исследования с участием 20 тысяч здоровых людей в возрасте от 45 до 79 лет.

Добровольцы отвечали на вопросы анкеты, касающиеся их образа жизни. Также им проводилось исследование крови для определения уровня витамина С, что позволяло более точно оценивать объем потребляемых овощей и фруктов. По итогам тестирования специалисты из Кембриджского университета выставляли участникам оценку от нуля до четырех баллов.

Наблюдение за участниками велось в среднем в течение одиннадцати лет. Затем ученые под руководством Кей-Ти Хоу (Kay-Tee Khaw) анализировали данные с учетом возраста каждого из участников. Выяснилось, что у людей, получивших ноль баллов по итогам опроса, риск преждевременной смерти был в четыре раза выше, чем у тех, кто вел здоровый образ жизни и получил четыре бала. В среднем участники, набравшие максимальное число баллов имели такой же риск смерти как и те, кто был на 14 лет моложе, но пренебрегал здоровыми привычками. По словам исследователей, преимущества здорового образа жизни распространялись на людей вне зависимости от их веса и уровня дохода.

«Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже небольшие изменения образа жизни могут оказывать существенное влияние на здоровье населения», - резюмировали ученые.

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