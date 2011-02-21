18-летняя британка умерла после первого поцелуя

В Великобритании 18-летняя девушка умерла сразу же после своего первого поцелуя на глазах у изумленного поклонника..

Причиной смерти Джеммы Бенджамен врачи считают синдром внезапной смерти, сообщает Daily Telegraph.

Установлено, что вечер перед смертью Джемма провела в городе с бойфрендом Дэниелом Россом, затем они пришли к нему домой, потому что он забыл свою банковскую карточку. Они поцеловались, она села на диван - и глаза ее закатились, рот искривился, она потеряла сознание и умерла.

Усилия Росса реанимировать ее до прибытия врачей скорой помощи ни к чему не привели. Расследование установило, что помочь ей было в принципе невозможно. Родители Джеммы сказали, что она была очень здоровой и физический крепкой, прекрасно плавала на дальние дистанции и играла в хоккей.

От синдрома внезапной смерти в Британии ежегодно умирает 500 человек.

focus.ua