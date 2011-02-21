Четыре объятия в день - лекарство против стресса

Объятья помогают избавиться от стресса и даже болевых ощущений, считают психологи из Калифорнийского университета в США.

По их мнению, секрет счастливой семейной жизни – всего четыре объятья в день, пишет takzdorovo.ru.

Для исследования пригласили 25 добровольцев – в основном студентов, у которых были стабильные отношения последние полгода. После серии экспериментов выяснилось, что женщины становятся менее чувствительны к боли, если у них есть возможность смотреть на фото бойфренда или держать его за руку.

По мнению ученых, этот эффект аналогичен тому, что получают владельцы домашних животных от поглаживания питомцев. Ведь, как показывают исследования, имеющие четвероногих друзей легче справляются с последствиями стресса и лучше себя чувствуют.

Кроме того, ученые опросили семейные пары, которые считают себя счастливыми, и выяснили, что залог успешного брака – это как минимум четыре объятья в день. Плюс две романтические прогулки в месяц, один поход в кино только вдвоем и цветы для супруги не реже раза в четыре недели.

Эти нехитрые мероприятия позволяют сохранить теплые отношения в семье, что, по мнению ученых – одно из важнейших средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

takzdorovo.ru