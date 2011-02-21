Хирург забыл ножницы в желудке женщины

Во Франции женщина прожила пять месяцев с ножницами в желудке, забытыми там хирургом во время операции по абдоминопластике.

30-летняя Анн, перенесшая две беременности, обратилась в клинику Лиона с тем, чтобы сделать абдоминопластику. Завершив операцию, которая была названа «успешной», хирург забыл в ее желудке ножницы. Выписавшись из клиники, Анн стала жаловаться на сильные боли в животе. В ответ на ее жалобы хирург заявлял, что это «нормально», сообщает GZT со ссылкой на The Telegraph.

Женщине стала ясна причина ее болей только после того, как во время сильного приступа кашля она выплюнула кусочек металла. После этого Анн срочно обратилась к оперировавшему ее хирургу, который однако попросил ее подождать с хирургическим вмешательством до понедельника, так как в день обращения была пятница. Он также отметил, что это «небольшое происшествие» и лучше, что это произошло в конце, а не в начале его карьеры.

К настоящему моменту ножницы удалены из желудка Анн, и она оправляется после второй операции дома. Женщина собирается подать на хирурга в суд по обвинению во врачебной ошибке.

focus.ua