Как выбрать профессию, чтобы не стать инвалидом

Правильно выбрав работу, можно избежать осложнений большинства хронических заболеваний. «Труд» с помощью рекрутеров и врачей узнал, каковы самые распространенные противопоказания по здоровью для различных профессий и каким образом их совместить с карьерой.

Хотя бы одну из десяти «болезней цивилизации» можно встретить практически у каждого жителя мегаполиса. Врачи объяснили «Труду», каких нагрузок следует избегать обладателям этих болячек, чтобы быть здоровыми. Рекрутеры подобрали специальности, которые помогут сохранить здоровье и карьеру.

«Сначала зарабатывается много денег ценой здоровья, а потом приходится тратить эти деньги на его восстановление», - говорит руководитель группы консультантов по поиску и подбору персонала холдинга «Империя кадров» Татьяна Акимкина. И не всегда заработанные средства помогут вернуть здоровье.

Выяснив, какие условия труда вредны для вашего организма, не стоит спешить менять работу. Чаще всего достаточно поговорить со своим руководителем: в большинстве случаев они стараются пойти навстречу и создать сотрудникам благоприятные условия.

«Сменив работу, я не только избежала осложнений своей хронической астмы, но и практически излечилась от нее», - рассказывает Анна Мусиенко. Раньше она работала в офисе. Нехватка свежего воздуха и обилие пыли, которую сама она убрать не могла, способствовали тому, что каждой осенью и весной у нее были сильные осложнения - ее часто увозили на «скорой».

«Тогда я решила, что мне нужна работа на свежем воздухе, - говорит Анна. - И стала экскурсоводом в усадьбе. Пришлось, конечно, прочесть большое количество литературы, подучить историю. Но это оказалось не таким трудным, как кажется на первый взгляд. Вот уже 8 лет, как я не принимаю лекарства и не бываю в больнице».

Такое излечение неудивительно. «Астматикам нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, а также избегать аллергенных факторов - причины заболевания. В большинстве случаев это пыль», - говорит врач общей практики Наталья Гусева.

Гром не грянет, мужик не перекрестится

Многие люди не хотят менять работу в связи с хроническими заболеваниями, пока болезнь не достигнет серьезных стадий. Так уж принято в нашем обществе: мы экономим на врачах, не обращаем внимания на проблемы со здоровьем и даже не задумываемся о том, что можно выбрать себе минимально вредную для организма работу.

В конце концов оказывается, что зарплату надо отдать на лечение, а вылечиться полностью уже невозможно. Осложнения хронических заболеваний могут и вовсе оставить без работы.

Нередко соблюдение предписаний врача и, как следствие, правильные условия работы помогают избежать обострений и осложнений заболеваний.

«Нужно всегда помнить о том, что желание излечиться должно быть обоюдным, - говорит Наталья Гусева. - Одного рвения врача недостаточно». Поэтому не стоит пренебрегать советами вашего лечащего врача.

«В современном экономическом обществе масса разнообразных сфер для самореализации. Можно сказать, „на любую болезнь", - рассказала руководитель группы консультантов по поиску и подбору персонала (направление FMCG), холдинга „Империя кадров" Татьяна Акимкина. - Поэтому, строя долгосрочные планы, стоит задуматься вот о чем: заработав много денег, тратя свое здоровье, потом приходится отдавать эти деньги на его восстановление».

Астма олимпийскому чемпиону не помеха

При выборе профессии в первую очередь нужно помнить о том, что она не должна вредить вашему здоровью.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Возможно, вы сможете остаться на своем рабочем месте, выполняя те или иные предписания.

«Есть и спортсмены-астматики, олимпийские чемпионы», - говорит Наталья Гусева. Постоянные консультации с врачом, выполнение всех его указаний могут и избавить вас от смены профессии. Но иногда это неизбежно.

Если проблемы со здоровьем возникли тогда, когда работа уже есть, нужно попробовать поговорить с начальником. «Любая организация, которая заботится о своих служащих и понимает, что „кадры решают все", будет заботиться и об их комфорте», - говорит Татьяна Акимкина.

Но работодатели бывают разные. Возможно, смена работы окажется неизбежной. Как бы не хотелось сохранить привычный образ жизни, сделать это лучше как можно быстрее. Благо рынок труда выходит из кризиса и возможности для трудоустройства даже сейчас существуют для специалистов самого разного профиля с любым опытом работы.

«Общая рекомендация - найти хорошего специалиста-куратора, который выведет из болезненного состояния до той или иной степени сокращения перечня ограничений в труде, и это реально», - советует доктор медицинских наук Виктор Бондарь.

Болезни в цифрах 27% россиян заняты в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда

10% жителей страны заняты на тяжелых работах

5 млн. человек в России страдают сахарным диабетом

10 млн. жителей страны больны псориазом

6 млн. россиян больны различными формами астмы

14 млн. человек в России страдают остеохондрозом

Источник: Росстат, открытые источники

Горький опыт

Нурлан Голубчиков, повар:

- По образованию я повар, но много лет работал охранником в подвальном помещении. Мне нравилось: спокойно, хотя и очень сыро, но за такие условия хорошо доплачивали. Со временем стал замечать какую-то слабость. Стал гораздо чаще болеть, любая простуда выбивала из колеи. Раз в полгода мы проходили плановый медосмотр, и на одном таком мне сказали, что нужно проверить щитовидку. Работа под землей спровоцировала развитие опухоли. Опухоль оказалась доброкачественной, но мне удалили две трети щитовидной железы. В 36 лет я получил пенсию по инвалидности. Работу пришлось сменить - здоровье дороже.

Арина Васильева, медсестра:

- Я по образованию медик. Всю жизнь проработала акушером. Много денег там не платят. Окончила курсы детского массажиста. Проработала им 10 лет. Так как в роддоме работала сутками, в выходные могла делать до трех массажей в разных концах Москвы. Конечно, такая работа выматывает. Идет большая нагрузка на руки. В какой-то момент я поняла, что уже не могу писать правой рукой - слишком ослабли суставы. Пыталась переучиться и писать левой. Но не вышло. Тогда пришлось задуматься о смене работы. Устроилась в частную клинику медсестрой - беру анализы крови. Платят там значительно больше, чем в роддоме. Можно обойтись и без массажей. К тому же я довольно рано заканчиваю, появилось больше времени.

Александр Курсов, бармен:

- Я устроился на работу официантом. На новом месте меня все устраивало, кроме режима питания. Мы работали сменами по 12 часов, за смену - один перерыв на обед и два маленьких на перекур.

Нормально поесть за это время почти не получалось - в лучшем случае один раз. Еще в армии я заработал язву желудка, так что теперь знаю, как важно вовремя поесть. Сначала пытался есть в отведенное на перекур время, но за пять минут сходить в уборную, переодеться и поесть просто нереально. Я решил уволиться, пока старые проблемы не напомнили о себе. Сейчас работаю барменом, но теперь у меня перерывы каждые четыре часа по 20 минут, и желудок не успевает опустеть.

Анна Лебедь, парикмахер:

- Три года назад я окончила колледж по специальности «парикмахер». Об этой профессии мечтала с детства. Когда начала работать, все очень нравилось, но уже после полугода работы почувствовала, как жутко болят ноги. Я работала стоя по 10 часов в день и еще подрабатывала по выходным дома. У меня появилось варикозное расширение вен. Ситуация стала катастрофической, когда я забеременела. Не спасали ни мази, ни специальные упражнения, ни фиксирующие бинты. Врач строго-настрого запретила мне работать на ногах. После родов варикоз лечили специальными уколами. Но я боюсь возвращаться к работе - говорят, вены сразу проявятся вновь, сильнее, чем было раньше, и вернутся боли. Пока не вышла из декрета и всерьез думаю о смене специализации.

Анемия

«Анемия - снижение гемоглобина, а соответственно, возможности разносить кислород по организму», - говорит доктор медицинских наук Виктор Бондарь.

Этим больным нельзя работать в плохо проветриваемых помещениях и с токсинами или химией.

Таким людям не стоит работать на лакокрасочных предприятиях, в химической промышленности.

Стоит остерегаться цехов, где в цикле производства приходится сталкиваться с токсинами, в первую очередь с гематическими ядами и гемолитическими токсинами.

«Главное, чтобы работодатель заботился о гигиеническом комфорте служащих. Сейчас многие организации располагают офисы в удаленности от производственных цехов, - рассказывает Татьяна Акимкина. - И уж точно не лишним будет вопрос на собеседовании, есть ли кондиционер в помещении, где придется работать».

Как сообщил Виктор Бондарь, есть степени нарушения, при которых практически нет ограничений (либо они касаются весьма специфических случаев), а есть - когда дается инвалидность той или иной степени вплоть до полного запрета на работу.

Остеохондроз

Даже работа в офисе в течение дня без перерыва может стать причиной болезненного состояния спины.

«Здесь нет рецепта. Можно работать бухгалтером, сантехником, контролером на производстве, специалистом по персоналу, логистом, занимать любую административную должность, - говорит Татьяна Акимкина. - Главное, не забывать об отдыхе». Каждый час необходимо разминать суставы. Если есть возможность, прилечь на пару минут, расслабив мышцы. «Совершенно точно страдающим остеохондрозом стоит избегать работы грузчиком, дальнобойщиком, таксистом, но это крайность», - добавляет эксперт. По словам Виктора Бондаря, важна причина остеохондроза. При каждом состоянии будет свое дополнительное ограничение. Но есть и общие предписания для больных остеохондрозом: нельзя поднимать тяжести, также вредны длительные статические нагрузки на позвоночник. «Они могут быть и не очень большими, но они вредны из-за длительности воздействия на неправильно изогнутый позвоночник», - добавляет Виктор Бондарь.

Сахарный диабет

При любых формах нужно избегать воздействия токсических веществ, способных повлиять на систему пищеварения. Больным сахарным диабетом стоит избегать чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок, когда организм может в один момент израсходовать весь имеющийся инсулин, а у поджелудочной железы запаса нет.

Психоэмоциональные нагрузки могут ожидать человека в любой сфере, особенно в области работы с человеческими ресурсами: кадровые службы, а также руководящие должности в любой сфере и отрасли. Стоит предостеречь себя от важной социальной работы, связанной с периодическими негативными стрессами: служба «скорой помощи», служба спасения, служба доверия, милиция, работа в детских домах или школах.

Возможно, механическая или монотонная работа сможет обезопасить от волнений. Но трудно сказать, в какой профессии меньше стрессов. Вероятнее всего, такой может быть работа, где меньше зона ответственности: чем меньше дедлайнов, тем меньше и волнений.

Дальнозоркость

Большинство людей считают ухудшение зрения чуть ли нормой, не обращая на эту проблему должного внимания. Однако дальнозоркость может сильно осложнить жизнь, если место работы будет выбрано неправильно. Врачи советуют обратить внимание на миопатию и дальнозоркость сложных форм.

«При дальнозоркости средней тяжести и миопии выбор профессий ограничен: таким людям нежелательно работать на должностях, связанных с постоянным перенапряжением зрения. Например, оператор ПК, секретарь, корректор», - говорит врач-офтальмолог лечебно-диагностического центра «На Масловке» Светлана Макуха.

Людям с высокой степенью дальнозоркости и миопии желательно избегать значительных физических нагрузок, а также значительных перепадов температур. Однако, по словам Светланы Макухы, полный отказ от подобной работы не имеет смысла - патологические изменения в тканях глазных яблок при этом не исчезнут. Во всем следует соблюдать меру и не провоцировать у себя развитие подобных заболеваний.

Близорукость

«Для людей с близорукостью подойдет любая профессия, не связанная с офисной деятельностью, - говорит специалист кадрового агентства Kelly Services Дмитрий Косов. - Причем речь идет не только о физическом труде, которым занимаются так называемые „синие воротнички".

Можно поработать, например, торговым представителем - в этой профессии значительная часть времени расходуется на поездки, личные переговоры».

С этим мнением соглашаются и окулисты, добавляя при этом, что на зрение может повлиять множество факторов. «Какие-то причины ухудшения зрения являются общеизвестными - например, чтение в плохо освещенном помещении, - рассказывает Светлана Макуха. - А о других люди не подозревают: патологии позвоночника, различные заболевания, в частности, венерические болезни и инфекции, загрязнение организма отравляющими веществами, которые способны накапливаться в организме».

Зрение ухудшается у курящих и злоупотребляющих алкогольными напитками.

Псориаз

Псориаз - хроническое заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

Больным псориазом следует избегать воздействия химических факторов. Они могут спровоцировать осложнение болезни.

Работа в строительстве или химической промышленности противопоказана. Хотя многие не отказываются от этой работы из-за прибавок за вредность.

Выбирать высокооплачиваемую работу на химическом производстве, тем более людям с псориазом, опрометчиво. Не секрет, что продолжительность жизни таких сотрудников ниже среднего уровня по стране», - говорит Татьяна Акимкина.

«Однако на пищевых производствах и ТНП также предлагается неплохой заработок. Важно не забывать о своих слабых местах.

«Псориаз - не инфекционное заболевание, не заразное, - говорит врач-дерматолог Татьяна Харитонова. - Поэтому таким людям можно не избегать профессии того же массажиста».

Кожные заболевания могут иметь и грибковый характер, они лечатся за 1-4 месяца - консультируйтесь с врачом.

Гипертония

Особых ограничений условий труда у гипертоников нет. «Им необходимо иметь возможность постоянно контролировать свое давление. Стоит избегать работы на глубине: в шахтах, на подводных лодках», - говорит врач-терапевт Татьяна Топишко.

«Альтернативой может быть работа на перерабатывающих предприятиях. Тем более бывшему шахтеру будет не так сложно перейти на работу в подобную организацию», - советует Татьяна Акимкина. Стоит подумать о работе, не связанной с перепадами окружающего давления. Это любая офисная работа, невредные производства. Добиться желаемого дохода и статусной должности можно почти в любых сферах. Главное, не забывать про здоровый сон, умеренные систематические нагрузки.

Кстати, у людей со схожим заболеванием - гипотонией - ограничений в труде нет вообще. «Для многих гипотония - нормальное состояние, - говорит Татьяна Топишко. - Обычно это люди с маленьким ростом и весом. Либо она возникает вследствие вегетососудистой дистонии. Но здесь тоже можно ограничиться приемом препаратов, повышающих тонус».

Астма

Больным астмой нельзя работать там, где много пыли: в библиотеках, на складах. Также им стоит избегать сильных физических нагрузок, говорит врач общей практики Наталья Гусева.

«Больным астмой стоит воздержаться от любых химических производственных или перерабатывающих предприятий. Несмотря на то что последние стандарты по охране труда и технике безопасности охватывают гигиенические аспекты, производство - не ваша работа», - советует Татьяна Акимкина.

Стоит помнить, что избыточная мышечная активность в большинстве случаев приводит к приступам астмы. Поэтому будет весьма опрометчиво астматику устраиваться на работу грузчиком или тренером по фитнесу, асфальтоукладчиком.

Можно попробовать себя в маркетинге, продажах, логистике (не склад), телекоме, туризме, финансах, юриспруденции.

«Астма в большинстве случаев - аллергическое заболевание. Поэтому основная задача - выяснить, на что именно у вас аллергия, и избегать этих факторов», - говорит Наталья Гусева.

Аллергия

Аллергикам при поиске вакансии стоит обратить внимание на то, где и с чем им придется работать. «Людям с аллергией стоит избегать аллергенных факторов. Но зачастую основная причина аллергии - это пыль», - говорит врач общей практики Наталья Гусева.

Зная особенности своего организма, только сам соискатель может понять, подойдет ли ему это место. «Я пришла на собеседование в офис, - рассказывает маркетолог Ксения, - мне предложили приступить к работе, но за несколько часов, проведенных там, я начала чесаться». Позже девушка поняла, в чем дело. Архивы документов стояли прямо в коридорах и собирали всю офисную пыль.

Опасности подстерегают аллергиков не только в офисах. «Нужно исключить производственные специальности, особенно связанные с „грязным" производством, - говорит специалист кадрового агентства Kelly Services Дмитрий Косов. - Лучший выход - найти себя там, где требования к гигиене рабочего места повышенные. Например, в торговле продуктами питания, медицинскими препаратами».

Гастрит

Людям, страдающим гастритом, стоит выбирать профессии, при которых они смогут соблюдать строгий режим питания. По словам врача-терапевта Татьяны Топишко, для людей с больным желудком важно питаться не только правильно, но и часто. Для того чтобы в желудке не скапливался сок, который разъедает его стенки, есть нужно немного и часто. При этом стоит следить за сочетанием белковой и углеводной пищи в рационе.

Выбирая работу, следует обратить внимание на график. В течение дня он должен предполагать несколько перерывов, хотя бы небольших, на то, чтобы перекусить. Большинство офисов обеспечивают нормальные условия для больных гастритом, а вот от работы, где вы не сможете отлучаться от рабочего места пять часов и более, стоит отказаться.

«Обеденный перерыв предусмотрен Трудовым кодексом, так что запретных профессий здесь, наверное, нет. Главное, оговорить с работодателем эту ситуацию, сделать перерывы в работе прогнозируемыми», - говорит специалист кадрового агентства Kelly Services Дмитрий Косов.

trud.ru