Америка хочет насильно стерелизовать 700 000 мужчин Африки

В Руанде, известной своей бедностью и разгулом СПИДа,начата программа по стерилизации 700 000 мужчин зрелого возраста.

Программа рассчитана на 3 года и полностью финансируется USAID(агенство международного развития, США), полностью существующая на деньги налогоплательщиков.

Как заявил Стивен Мошер, глава "Института Исследования Населения"(США): « В Руанде полагают, что мужчины "добровольно " будут являться на операцию», но «при таких масштабах и конкретном числе стерилизуемых, это непременно приведет к насилию и принуждению со стороны властей».Характерно то, что законы США категорически запрещают финансирование принудительных стерилизаций и абортов. Стивен Мишер рассказал, что компанию планируется начать с раздачи презервативов, а затем начать агитационную компанию,утверждающую, что вазэктомия - является самым "оптимальным" способом борьбы с недугом. Глава "Института Исследования Населения" призвал жителей США бойкотировать эту программу.

newsland.ru