Десять детей погибли при пожаре в детском доме в Эстонии

Десять детей погибли при пожаре, который произошел в воскресенье в детском доме в городе Хаапсалу на западе Эстонии.

Как передает интернет-сайт эстонского новостного издания ERR News, это предварительные данные, поскольку многие дети сейчас находятся в больнице.

Возгорание произошло в 14.30 мо местному времени.

По сообщению местной газеты Laane, пожар быстро охватил здание, часть которого обрушилась. Всего в детском доме проживали около 40 детей, у которых различные степени инвалидности, и работали 37 человек персонала.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС принес соболезнования в связи с трагедией и распорядился приспустить национальные флаги по всей стране 21 февраля в знак траура.