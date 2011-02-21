Умственное развитие ребенка зависит от питания в раннем детстве, установили британские ученые из Бристольского университета. Дети, которых в трехлетнем возрасте обильно кормили "вредной" пищей, спустя пять лет имели более низкий коэффициент интеллекта, чем их сверстники, которым родители "подбирали" здоровую диету, богатую витаминами и другими полезными веществами.

Исследователи установили, что влияние на умственное развитие ребенка оказывало питание именно в раннем возрасте - спустя несколько лет потребляемая пища уже никак не отражалась на его сообразительности. Ученые объясняют это тем, что мозг особенно активно растет в течение первых трех лет жизни.

В исследовании принимали участие родители 14 тыс детей, которые родились в 1991-92 годах. Мамы и папы заполняли специальные анкеты и отмечали продукты, которыми они кормят ребенка. Опросы проводились, когда юным британцам было три, четыре, семь и восемь с половиной лет.

Ученые выделили три типа диеты. Продукты, входящие в первый тип - "нездоровый" - богаты жирами и углеводами /чипсы и шоколадные батончики/. Второй - "традиционные продукты" /мясо, картошка/. Третий - "здоровое питание" - "самые полезные овощи" /листовые/, фрукты и рыба. Ученые даже составили индекс, который рос в соответствии с увеличением в рационе ребенка количества "нездоровых" продуктов.

Выяснилось, что каждый лишний "вредный" балл, полученный в трехлетнем возрасте, отнимал в восемь лет 1,67 баллов от коэффициента интеллекта. При этом исследование было построено таким образом, чтобы участвовавшие в нем семьи имели примерно одинаковые социальный статус, уровень доходов и уровень образования.

Ученые отмечают, что снижение умственного развития, отмеченное в ходе исследования, было очень небольшим. "Нездоровая" диета не может стать причиной умственной отсталости и плохих оценок, успокаивают эксперты. Однако чтобы в будущем юнец был более сообразительным, родителям не стоит жалеть своих сил и средств на его правильное кормление.

ami-tass.ru