ВИЧ-инфицированным пилотам разрешили подниматься в небо

Верховный суд РФ отменил положение авиационных правил, запрещавшее ВИЧ-инфицированным россиянам работать пилотами.

Как сообщают МедНовости, суд рассмотрел заявление Сергея Афанасьева, работавшего пилотом гражданской авиации с 1989 года. С 2005 года он летал на самолете Ту-154 компании Аэрофлот. Однако после госпитализации в медицинский центр авиаперевозчика у пилота была выявлена ВИЧ-инфекция. Результаты анализов были подтверждены лабораторией московского СПИД-центра.

Согласно одному из положений Федеральных авиационных правил, больные СПИДом и носители ВИЧ не пригодны к работе пилотов всех видов авиации. На основании указанного положения Афанасьев был отстранен от полетов. После этого он обратился в Верховный суд с заявлением об оспаривании нормативного-правового акта.

Ранее заявление Афанасьева в Министерство транспорта и в Министерстов юстиции России было отклонено. По мнению представителей инстанций, наличие ВИЧ-инфекции ставит в опасность пассажиров, так как состояние здоровья пилота может ухудшиться. Однако Афанасьев подтвердил, что принимает антиретровирусные лекарства, предотвращающие развитие СПИДа. По всем остальным показателям пилот был признан годным к полетам.

В ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры РФ, чье имя не называется, отметила, что Федеральный закон О предупреждении распространения в РФ ВИЧ/СПИДа запрещает увольнять с работы из-за наличия ВИЧ-инфекции. Кроме того по ее словам, обжалуемое положение Федеральных авиационных правил противоречит Международной конвенции по гражданской авиации. В результате оспариваемый пункт авиационных правил был признан недействующим.

Напомним, что по данным 2009 года, число ВИЧ-инфицированных в России составило 500 тысяч человек с начала регистрации подобных случаев в 1987 году.

korrespondent.net