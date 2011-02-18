Чем угрожает мужчине одиночество?

Американские исследователи пришли к выводу, который и без них знала любая женщина. Квартиры холостяков во много раз грязнее, чем жилища одиноких женщин.

Группа ученых из Университета Аризоны во главе с профессором микробиологии, доктором Чарльзом Гербой установили, что в домах холостых мужчин содержится в 15 раз больше бактерий и микробов, чем в жилищах одиноких женщин. Больше всего "заразы" ученые обнаружили на поверхностях журнальных столиков и пультах дистанционного управления. Мужчины не протирали их по многу месяцев подряд, вырастив там рекордный "урожай".

Но были и обратные результаты. Так, на дверных ручках в домах одиноких женщин бактерий обнаружилось в два раза больше, чем на ручках в жилищах холостяков. "Нет никаких сомнений в том, что у холостых мужчин в домах имеется значительно больше бактерий, чем у одиноких женщин, - говорит доктор Герба. - Но и у дам квартиры не были совсем уж кристально чистыми. Есть и хорошая новость для всех этих людей. Если вы потратите всего несколько минут вашего драгоценного времени на обработку поверхностей, которых часто касаются в доме, то это возможно вернете в вашу жизнь давно ушедшую романтику".

У 63% холостяков и 60% одиноких женщин в спальнях были обнаружены бактерии, включая и E. coli (фекальная кишечная палочка). Большинство холостяков старалось держать в чистоте поверхности, на которых обрабатывалась или принималась пища. Так что уровень загрязнения на кухне был примерно одинаков.

Однако если большинство женщин старалось протирать и другие предметы в доме, включая журнальные столики и пульты дистанционного управления, то у мужчин с этим дело обстояло значительно хуже. Кроме того, рабочие зоны, в которых размещались столы с компьютерами, в домах холостых мужчин также были основательно засижены бактериями.

rus.newsru.ua