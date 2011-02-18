Китайский рис заражен токсичными металлами

Французские СМИ сообщают, что в результате неконтролируемого промышленного роста в Китае, местные крупы заражаются токсичными тяжелыми металлами. Особенно опасен китайский рис, который восприимчив к кадмию.

Вот уже несколько лет огромные количества риса заражаются примесями металлов, однако практически ничего не делается для предупреждения об опасности такого загрязнения, пишет Inopressa со ссылкой на журнал Nouveau siècle.

Из всех зерновых рис наиболее восприимчив к кадмию, который содержится в воде, проходящей через шахты, где добывается свинец, олово и медь, пишет журнал. Согласно исследованиям, проводимым в Китае с 2007 года, примерно 10% риса, выращиваемого в стране, заражено кадмием, причем уровень загрязнения значительно превышает норму, что представляет потенциальную угрозу для здоровья.

Кадмий - токсичное и канцерогенное вещество, накапливающееся в теле человека на протяжении всей жизни и влияющее на состояние почек, костей и печени, разъясняет издание.

Еще до того, как разразился нынешний скандал, Greenpeace предостерегал от импорта содержащего ГМО и не имеющего необходимых разрешений китайского риса в Европу, где он используется не только для производства рисовой лапши, пива и йогуртов, но и детского питания.

focus.ua