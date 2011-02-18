Какие заболевания вылечит мед

За счет большого количества сахара и органических кислот мед обладает раздражающим действием на слизистую кишечника и вызывает легкий слабительный эффект. Также мед помогает при заболеваниях желудка — гастритах, язвенной болезни. Кроме этого, мед способен регулировать выделение и кислотность желудочного сока. Так, например, если вы принимаете его за 1,5—2 часа до еды, то он угнетает выделение желудочного сока, и наоборот, при приеме меда непосредственно перед едой он стимулирует выделение желудочного сока. Если употреблять мед, растворенный в теплой воде, он способствует разжижению слизи в желудке и снижению избыточной кислотности. Наоборот, медовый водный раствор в холодном виде повышает кислотность.

Медовые сухофрукты от запора. Пропустите через мясорубку 400 г кураги, 400 г чернослива. К этой массе добавьте 200 г жидкого меда и хорошо перемешайте. Принимайте по 1 ч. л. за ужином, запивая теплой водой.

Мед с подорожником — от гастрита. 500 г меда смешайте с 500 г сока подорожника и кипятите на очень слабом огне 20 мин. Охлажденный сок принимайте перед едой по 1 ст. л. 3 раза в день. Храните в темном месте.

Редька с медом — от камней в желчном. Смешайте стакан меда и стакан сока черной редьки. Принимайте этот раствор 3 раза в день по 0,5 стакана 1 неделю.

Пыльца — от дисбактериоза. Принимайте пыльцу — от 1/3 до 2/3 чайной ложки 3 раза в день. Курс лечения — 1—1,5 месяца.

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