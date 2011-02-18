Раннее облысение у мужчин – признак рака простаты

Мужчины, начавшие лысеть в возрасте около 20 лет, больше подвержены раку предстательной железы.

Французские исследователи работали с двумя группами мужчин: 388 человек болели раком простаты, а 281 не сталкивались с этим заболеванием, передает Газета.ру. Участникам предложили вспомнить, в каком возрасте они начали лысеть, и оценить степень своего облысения в разные годы с помощью предназначенных для этого рисунков. Оказалось, что риск развития рака повышается вдвое, если облысение у мужчины начиналось в 20 лет.

Как известно, мужские половые гормоны, андрогены, влияют на рост волос. Стимулируя волосяные фолликулы на лице и теле, они в то же время подавляют рост волос на затылке и на лбу. По всей видимости, именно повышенный уровень андрогенов - это фактор, связывающий раннее облысение и рак предстательной железы.

«Требуется найти способ выявления предрасположенности к раку. Люди, подверженные риску, могли бы чаще проходить обследования. Им также могут быть рекомендованы препараты, связывающие избыток андрогенов, такие как финастерид», – сказал Филипп Жиро, один из авторов исследования.

focus.ua