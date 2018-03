В коле выявили канцерогены, или что на самом деле в напитке

Красители, входящие в состав колы, а также других напитков и продуктов, признаны канцерогенными, сообщает The Daily Mail. Специалисты американской организации "Центр по использованию достижений науки в интересах общества" (Center for Science in the Public Interest, CSPI) обратились в надзорные органы США с просьбой запретить использование этих веществ в пищевой промышленности.

По данным CSPI, при промышленном производстве карамельных красителей помимо сахара используются аммиак и соли сернистой кислоты. В результате химических реакций краситель загрязняется побочными продуктами, в частности метилимидазолами (2-MI и 4-MI).

При этом согласно американской Национальной токсикологической программе, указанные вещества обладают канцерогенными свойствами. Исследователи из Университета Калифорнии в Дэвисе обнаружили 4-MI в составе колы, выпускаемой пятью различными производителями.

В связи с этим директор CSPI Майкл Джейкобсон (Michael Jacobson) направил письмо в Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) с просьбой запретить использование карамельных красителей, при производстве которых применяются аммиак и соли сернистой кислоты.

Джейкобсон отметил, что риск развития рака после употребления колы с такими красителями относительно мал. По его мнению, гораздо большую опасность для здоровья представляет высокое содержание сахара в газировке.

Комментируя письмо CSPI, официальный представитель компании Coca-Cola заявил, что выпускаемые компанией напитки не представляют опасности для потребителей. По данным производителя, газировка от Coca-Cola не содержит 2-MI, а 4-MI присутствует в напитках лишь в следовом количестве.

