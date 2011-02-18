Кому категорически протипоказана клюква

Клюква - один из самых эффективных природных антибиотиков. Это - одна из немногих ягод, в которой присутствуют Р-активные вещества, которые укрепляют стенки сосудов и обладают противовоспалительным, ранозаживляющим и антирадиационным действием, а также полезны при атеросклерозе, гипертонии, ангине и ревматизме.

В состав клюквы входят органические кислоты (лимонная, бензойная и др.), сахар и минеральные вещества (калий, фосфор, натрий, железо, марганец, алюминий, цинк). В ягодах клюквы содержатся витамины группы В (В1, В2, В5, В6), витамины Е, РР, К1.

Клюква исключительно эффективна при инфекциях мочеполовой системы и болезнях почек. Горячий клюквенный кисель - признанное жаропонижающее средство.

Клюквенный сок с медом - прекрасное полоскание при воспалительных заболеваниях горла.

Уникальное свойство - клюква усиливает действие принимаемых лекарств (в частности, антибиотиков).

Однако клюква противопоказана при острых заболеваниях печени, желудка, кишечника, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при приёме сульфамидных препаратов.