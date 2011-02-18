Новое лекарство "съедает" межпозвоночную грыжу

11:40, 18 февраля 2011
Зарубежные новости
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Чтобы не сдавливала нервы

При грыже межпозвонкового диска, поможет всего одна инъекция. В препарате содержатся бактерии, которые способны буквально переваривать ткань, образующую грыжу. Вследствие этого выпирающая ткань не сдавливает нервы.

Межпозвонковые диски представляют собой фиброзно-хрящевые образования из студенистого ядра и кольцевидных пластинок, которые располагаются между позвонками. При нагрузках внешняя стенка диска, фиброзное кольцо, становится тоньше, начинают выпирать.

При этом грыжа сдавливает корешки спинного мозга, из-за чего появляется сильная боль. При сдавливании нервов в нижней части спины болевые ощущения возникнут в ногах. Особенно у мужчин в возрасте 30-50 лет могут появиться грыжи, при которых часто требуется операция. Новое средство способно заменить операцию.

Средство было создано японской фармацевтической компанией, в состав которого входят инъекции  энзимf, производимого бактериями. При участии 195 пациентов в Японии были проведены испытания инъекции. Эффект был удивительным. При введении инъекций растворялся только выпирающий материал, не трогая остальной диск и окружающие ткани.

flistnews.com

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