Угревая сыпь появляется из-за молока

Существует много причин возникновения прыщей. По словам медиков, причины появления прыщей связаны с употребление продуктов, которые способны вызывать изменения кожного покрова. У многих подростков появляются высыпания на лице во различной степени.

Многие используют лосьоны и противовоспалительные средства при устранении прыщей. Некоторые используют антибиотики, после употребления, которых могут появиться побочные эффекты для всего организма.

Ученые из Колорадского Университета заявили о том, что следует обратить внимание на те продукты, которые подростки употребляют ежедневно. В ходе проведенных исследований выяснилось, что у молодежи появляются прыщи вследствие употребления молочных продуктов.

При употреблении молочных продуктов, повышается уровень глюкозы в крови. Это вызывает всплеск инсулина, а инсулин и андрогены стимулируют работу сальных желез. Диетологи советуют сбалансировать свой рацион, поскольку дефицит питательных веществ и их избыток могут привести к появлению угревой сыпи.

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