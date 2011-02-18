Дети работающих матерей имеют проблемы со здоровьем

Дети работающих матерей значительно чаще имеют проблемы со здоровьем, чем малыши домохозяек. При этом с ребятишками бизнес-вуман не только чаще происходят несчастные случаи, но у них, в частности, чаще диагностируется астма, утверждают исследователи Университета штата Северная Каролина /США/.

Когда мать работает, это приводит к 200-процентному увеличению риска госпитализации ребёнка в ночное время, приступов астмы, травм и отравлений. Предыдущие исследования наоборот показали, что дети имеют лучшее здоровье, когда мать работает. К этим выводам были отнесены такие факторы, как рост материального дохода, доступность медицинского страхования и повышение самооценки матери.

Однако в данном 20-летнем обзоре специалисты использовали передовые статистические методы для определения конкретной причинно-следственной связи между рабочей занятостью матери и здоровьем примерно 89 тыс. детей, которые уже ходят в школу - в возрасте от 7 до 17 лет. Результаты ясно показали, что дети работающих матерей чаще испытывают проблемы со здоровьем, включая несчастные случаи травматизма дома.

ami-tass.ru