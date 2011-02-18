Назван самый пьющий народ в мире

Граждане Молдавии выпивают больше алкогольных напитков, чем жители других стран, говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Житель этой страны на юге-востоке Европы выпивает в среднем 18,22 литра алкогольной продукции в год, что составляет почти в три раза больше чем средний глобальный показатель - 6,1 литра алкоголя, которые человек употребляет ежегодно.

В рейтинге "самых пьющих" также фигурирует Чехия с показателем 16,45 литра алкоголя на человека в год, Венгрия - 16,27 литра, Россия - 15,76 литра, Украина - 15,6 литра, Эстония - 15 57 литра, Андорра - 15,48 литра, Румыния - 15,3 литра, Словения - 15,19 литра, Белоруссия - 15,13 литра, Великобритания - 13,37 литра.

ВОЗ отмечает, что в бюджете Молдавии, равно как и в Израиле, Хорватии и на Украине, заложена специальная статья по лечению от алкоголизма. Вместе с тем, 126 стран формально проводят программы лечения от злоупотреблением алкоголя.

В мировом масштабе организация зарегистрировала 6,2% смертей от алкоголя среди мужского населения против 1,1% среди женского. При этом, по данным ВОЗ, каждый пятый человек в России и в странах Содружества независимых государств умирает от употребления алкоголя.

Всего в мире около 320 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет погибают от употребления алкоголя, что составляет 9% от числа всех смертей в этой возрастной категории, говорится в опубликованном организацией докладе по глобальной проблеме употребления человеком алкогольных напитков.

rian.ru