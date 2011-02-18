Иммунная система сходит с ума от солнца

Интенсивный загар заставляет иммунную систему организма выращивать раковые клетки, считают ученые из yниверситета Джорджа Вашингтона в США. Исследователи теперь знают, почему солнечные ожоги провоцируют развитие меланомы – одной из наиболее смертельных форм рака кожи.

Группа ученых под руководством доктора Эдварда де Фабо провела серию экспериментов на лабораторных мышах и выяснила, что при воздействии ультрафиолетовых лучей типа В запускаются специфические процессы в иммунной системе.

Белые клетки крови макрофаги мигрируют к поверхностным слоям кожи и производят иммунные белки, которые называются интерферон-Y. Но вместо того, чтобы защищать организм, как положено всем интерферонам, тип Y позволяет расти раковой опухоли, препятствуя естественной реакции иммунной системы на нее.

«Мы не ожидали увидеть интерферон-Y в качестве пособника в развитии раковой опухоли, — говорит де Фабо, — он должен убивать ее». Ученые считают, что их открытие поможет в создании новых лекарств против меланомы, и еще раз предупреждают об опасности чрезмерного загара. Ведь пока реакцию иммунной системы на солнечные ожоги предотвратить невозможно.

newsland.ru