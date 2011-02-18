В Австралии акулы насмерть покусали молодого мужчину

У берегов Австралии зафиксировано очередное нападение акул на человека со смертельным исходом. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в 300 километрах к западу от города Аделаида недалеко от пляжа Коффин-бэй.

Жертвой сразу двух акул стал 27-летний местный житель - ныряльщик за ракушками. Свидетелем нападения стал его партнер, который ожидал товарища в лодке. По словам очевидцев, после прибытия на берег его передали медикам в шоковом состоянии. В настоящее время полиция и добровольцы приступили к поиску тела жертвы нападения.

Ранее самые популярные пляжи австралийского города Сидней были объявлены зоной повышенной опасности в связи с появлением акул в прибрежной полосе. Приближение акул было замечено с вертолетов спасателей, которые ежедневно патрулируют прибрежную зону.