Ученые раскрыли формулу распадающихся браков

Формула, которую разработала команда исследователей (специалист по психологии и два прикладных математика), позволяет с 94-процентной точностью прогнозировать, какие брачные пары останутся вместе, а какие расстанутся.

Джон Готтман, психолог Вашингтонского университета в городе Сиэтл, говорит, что набор уравнений может давать прогноз, будет брак счастливым или нет. Достаточно лишь несколько минут понаблюдать за тем, как партнеры обсуждают спорный вопрос, касающийся, например секса, денег, воспитания ребенка или поездки на отдых.

За положительные и за отрицательные сигналы между партнерами во время разговора начисляются очки, и соотношение этих очков, судя по всему, имеет большую важность для ответа на вопрос, будет брак прочным или нет.

Шутки, кокетливые и нежные жесты, улыбки и душевная интонация являются положительными сигналами, в то время как к отрицательным сигналам относятся закатывание глаз, сарказм и др. Идеальное соотношение - это пять положительных сигналов против одного отрицательного, и не исключено, что любой паре, которая недотягивает до него, грозят неприятности, сообщил г-н Готтман вчера на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Сиэтле.

"Когда этой модели еще не было, нельзя было точно предсказать вероятность развода супругов, и мы понятия не имели, как проводить анализ тех пар, которые долго и счастливо живут вместе, и тех, которые разведены, - говорит Готтман. - Когда первые говорят о важных вещах, они, быть может, и спорят, но одновременно они смеются и дразнят друг друга и налицо признаки привязанности, поскольку партнеры установили эмоциональные связи.

Однако многие люди не знают, как правильно контактировать друг с другом, и это означает, что многие споры супругов происходят из-за неспособности установить эмоциональные связи. Без математической модели мы бы этого не знали. Она дает уникальную возможность описать взаимоотношения людей и те силы, которые ими движут. Математика наглядно демонстрирует нам, что происходит, когда два человека говорят друг с другом".

Исследование, в котором также принимал участие работающий в Вашингтонском университете английский математик Джеймс Мюррей (уже 40 лет он счастливо живет со своей женой Шейлой), впервые вводит строгие математические законы в психологию таким образом, что это может быть использовано в клинических исследованиях.

"Когда Ньютон изобрел методы исчисления, он поставил науку на математическую основу, и физика по настоящему начала развиваться, - говорит Готтман. - При этом психология отстает в применении математики, а в социальной психологии математики вообще нет".

В исследовании, на котором базируется модель, участвовали 700 пар молодоженов из Сиетла, за которыми начали наблюдать вскоре после свадьбы и продолжали наблюдение в течение последующих 10 лет. Участникам эксперимента о результатах сообщать не стали.

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