Беременной по ошибке дали абортивный препарат

Беременной женщине в Колорадо по ошибке вместо антибиотика дали абортивное средство. Фармацевт в супермаркете Safeway выдал беременной препарат, обладающий абортивным действием. В комбинации с другими препаратами он используется для производства химического убийства нерожденных детей на ранних сроках.

Марина Сильва (Mareena Silva), 19 лет, находящаяся на шестом месяце беременности, приняла препарат, почувствовала себя плохо и, посмотрев на бутылку, немедленно помчалась в больницу.

"Меня потрясает, что я должна пойти домой и сидеть ждать что случится", - сказала Марина.

По роковой случайности супермаркет, где Марина приобрела смертносное средство, называется Safeway, что в переводе означает "безопасный путь". Администрация супермаркета принесла извинения и выразила готовность скомпенсировать расходы, связанные с происшедшим. Но Сильва сказала, что извинения ничего не меняют. Как оказалось, другая пациентка, которой 59 лет, имела схожую фамилию, что и послужило причиной ошибки.

newsland.ru