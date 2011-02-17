Алкоголь и здоровье сердца

Фибрилляции предсердий является наиболее распространённой формой сердечной аритмии - нарушения сердечного ритма. Кардиологи Бостонского университета предупреждают, что злоупотребление алкоголем чревато сердечной аритмией и фибрилляцией предсердий. Врачи наблюдали за образом жизни 22 тыс. 528 мужчин и 25 тыс. 421 женщин в течение более 6 лет и установили, что мужчины, которые пьют больше 2 спиртных напитков в день, развивают фибрилляцию предсердий. Не было зафиксировано существенной связи между этим условием и потреблением алкоголя среди женщин.

Периоды пьянства и просто высокие уровни потребления алкогольных напитков связано с более частыми проявлениями аритмии, особенно фибрилляции предсердий, говорят медики. Не смотря на отсутствие ясных выводов, американские клиницисты склоняются к мнению, что умеренное употребление спиртного всё-таки не вредит сердцу и не способствует аритмии.

ami-tass.ru