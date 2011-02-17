Продукты, защищающие от преждевременной смерти

Люди, ежедневно употребляющие в пищу много клетчатки, имеют меньше шансов умереть раньше времени вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инфекции. Это показало новое изыскание доктора Икунг Парк из Национального института рака в Бетесде. Также клетчатка способствует снижению веса, уровня холестерина и улучшению работы сердца, сообщает Reuters.

Традиционно клетчаткой богаты цельное зерно, фрукты, овощи и бобовые. К примеру, Департамент сельского хозяйства США рекомендует женщинам употреблять в пищу примерно 25 граммов клетчатки ежедневно. Мужчинам рекомендуется есть 38 граммов. При этом примерно половина чашки вареной чечевицы содержит 8 граммов клетчатки. А половина чашки миндаля - почти 9 граммов. Чашка овсянки содержит 4 грамма, чашка чернослива - около 6 граммов.

В ходе текущего изыскания доктор Икунг Парк вместе с коллегами отследила состояние здоровья примерно 400000 человек. В 1995 и 1996 годах, когда исследуемые люди были в возрасте между 50 и 71 годами, каждому добровольцу предложили рассказать об их привычках в питании. Ученые также собрали информацию относительно того, в какой физической форме находились участники, курили ли они и сколько весили.

Используя данные о смертности, исследователи определили, кто из участников умер, когда и от чего. А из привычек в питании эксперты вычислили, сколько клетчатки потребляли добровольцы. Наибольшие показатели потребления клетчатки ровнялись 29 граммам у мужчин и 26 - у женщин. Так, люди, придерживавшиеся подобной диеты, на 22% реже умирали рано.

Что касается причин смерти, то клетчатка защищала от сердечно-сосудистых расстройств, пневмонии, астмы, инфекционных болезней, а мужчин - еще и от рака, ведь клетчатка способна привязываться к агентам, потенциально вызывающим рак. Лучше всего работают зерновые вроде темного риса, пшеницы, чечевицы.

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