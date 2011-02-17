Цинк помогает при простудах

Препараты, содержащие цинк, могут укреплять иммунную систему и препятствовать заболеваниям простудой - к такому выводу пришли британские специалисты.

Исследователи подытожили данные, полученные в ходе 15 клинических испытаний, в которых участвовали в общей сложности 1360 человек. Эти результаты свидетельствуют: если цинк принимается в первый день после начала простудного заболевания, восстановление организма происходит быстрее.

Известно, что в среднем взрослые заболевают простудой два-четыре раза в год, а дети - до 10 раз. Сейчас известно о существовании 47 риновирусов, вызывающих простудные заболевания. Специалисты считают, что прием цинкосодержащих препаратов способен затруднить распространение таких вирусов, так как цинк стимулирует образование защитной оболочки на вирусных возбудителях, что препятствует их проникновению через слизистые мембраны в дыхательных путях.

Кроме того, получены данные, свидетельствующие, что цинк препятствует размножению вирусов, по крайней мере в лабораторных условиях.

Клинические испытания, проводившиеся в Индии и Великобритании, свидетельствуют, что прием микстур, таблеток или пастилок, содержащих соединения цинка, приводит к более быстрому исчезновению симптомов простудных заболеваний.

При этом дети, которые принимали по 15 мг этих лекарственных средств в форме сиропа или пастилок ежедневно в течение пяти месяцев или дольше, заболевали простудами реже сверстников, принимавших плацебо.

Однако остается множество вопросов по поводу дозировок таких препаратов. Известны случаи, когда они вызывают аллергии и нежелательные реакции организма, чаще всего тошноту. Кроме того, в больших дозах цинк, как и другие металлы, способен вызвать интоксикацию.

medkarta.com