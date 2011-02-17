Спасаем руки от мороза

Правило номер один — замороженные пальцы опускаем в холодную или чуть теплую воду, пока они полностью не отойдут. Правило номер два — боремся с покраснениями и сухостью настойчиво, то есть повторяем все полезные процедуры несколько раз в неделю. Только в таком случае они будут иметь эффект в наших неласковых климатических условиях. Из-за температурных перепадов кожа на руках становится особенно чувствительной. Ветер добавляется к холоду и провоцирует шелушение. Именно зимой на руках могут появиться первые морщинки.

В начале XX века в журналах мод на последних страницах печатали советы для прислуги. Например, рекомендовали готовить особое тесто для кожи рук их барышень из пасты миндального ореха. В домах с достатком ниже среднего варили немного картофеля в молоке. К полученному пюре добавляли несколько капель розовой воды. Эту кашицу выкладывали на холеные руки молодой леди. Если вам жалко «переводить продукт», то для восстановления кожи рук будет достаточно ванночек из воды, в которой варился картофель. Опустите ладони в теплую воду, которая заботливо сохраняет картофельный крахмал, и легко массируйте каждый палец в течение пары минут. В народных рецептах картофель всегда использовался как средство, заживляющее мелкие ранки и трещинки.

Хорошо помогают восстановить кожу и ванночки на основе морской соли (для первого раза хватит и 100 граммов). В воду можно капнуть до пяти капель масел жожоба, авокадо, макадамии или миндаля. Они помогут увлажнить кожу и смягчить действие солей. Очень сухую кожу может спасти марлевая повязка с любым растительным маслом, смешанным с теплым медом. Ее надо держать на руках не менее часа. Смывать теплой, но не горячей водой.

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