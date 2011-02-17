Продукты, которые вызывают головную боль

Людям, у которых часто (и, казалось бы, беспричинно) раскалывается голова, стоит обратить внимание на то, что они ели незадолго до приступа. К продуктам и напиткам, нередко вызывающим головную боль, относятся:

- соленья, соленая рыба (нарушение водно-солевого баланса приводит к задержке жидкости в организме и повышению внутричерепного давления),

- выдержанные сыры типа пармезана, пармиджано и т.д. В них много тирамина, который обладает способностью повышать артериальное давление и вызывать пульсирующую головную боль,

- копченое мясо,

- уксус,

- шоколад,

- любые продукты, содержащие глутамат натрия (это многие консервы, "растворимые" супы и лапша, соусы восточной кухни),

- красное вино (его ферменты тонизируют кровеносные сосуды, но чрезмерно возбуждают нервные окончания).

А еще нередко голова трещит от голода. Невролог Анна Горенкова предупреждает: обязательно полноценно завтракайте. Пропущенный утренний прием пищи может стать причиной мигренеподобных болей из-за нехватки глюкозы в мозгу.

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