Банан - универсальное "лекарство"

Богатые витаминами, минералами и волокнами, они служат отличным источником энергии. Эти плоды, являющиеся многосемянными ягодами, содержат большое количество железа, столь нужного при анемии. Обилие калия позволяет использовать банан как средство для снижения высокого кровяного давления, предотвращения остеопороза, облегчения менструальных болей и минимизации риска образования камней в почках. А витамин В6 помогает сбалансировать уровень глюкозы в крови, что смягчает перепады настроения, которые мучают женщину во время предменструального синдрома.

Бананы обязательно следует есть язвенникам: они снижают уровень желудочного сока и образуют защитное покрытие на стенках желудка. А ещё они устраняют симптомы изжоги, избавляют от запоров и уменьшают утреннюю тошноту у беременных.

Бананы содержат триптофан, серотонин и норэпинефрин, которые помогают справиться с депрессией и расслабиться. Витамин В успокаивает нервную систему, а В6 удаляет симптомы раздражительности и бессонницу. С бананов можно начинать прикорм грудных детей, поскольку они легко перевариваются и не вызывают аллергии.

Благодаря сладкому вкусу банан помогает сладкоежкам удовлетворить тягу к сахару и другим нездоровым сладостям. А пожилые с помощью банана могут обезопасить себя от возрастной макулярной дегенерации (дегенерация жёлтого пятна) и инсультов.

Подкованные люди пускают в дело даже банановую кожуру. Во-первых, её внутренней стороной можно натереть место комариного укуса, что ослабит зуд и раздражение. Во-вторых, таким же натиранием можно устранить прыщи на коже. А в-третьих, шкурку можно использовать как отличное садовое удобрение (особенно для роз): просто закопайте кожуру от нескольких бананов рядом с растением или кустом.

По объёму среди выращиваемых культур банан занимает четвертое место в мире, уступая рису, пшенице и кукурузе. Род объединяет свыше 40 видов, распространённых главным образом в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. Самый северный вид — банан японский (Musa basjoo, родом с островов Рюкю); в качестве декоративного растения выращивается на черноморском побережье Кавказа, в Крыму и Грузии.

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