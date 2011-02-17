Дорогая еда спровоцирует ряд революций в мире

Растущие цены на продовольствие достигают "опасного уровня" и грозят вызвать в некоторых странах голодные бунты. В январе индекс цен на продовольствие составил 231 пункт - это самый высокий показатель с 1990 года, сообщает в среду ООН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно последним данным, цены на зерно и другие основные продукты питания близки к историческому максимуму, сообщил во вторник президент Всемирного банка Роберт Зеллик.

В прошлом году десятки миллионов жителей Земли оказались в состоянии крайней бедности. С июня 2010 количество людей в мире, живущих за чертой бедности (на 1,25 доллара в день), увеличилось до 44 млн человек. Как передаёт "Интерфакс", рекордное повышение цен уже вызвало протесты в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Индекс цен на продовольствие Всемирного банка, который учитывает цены на зерно, сахар, растительное масло и другие основные продукты питания, всего на 3% ниже исторического максимума, достигнутого в 2008 году.

"Бедные люди ныне испытывают невероятные трудности, пытаясь прокормить себя и свои семьи", - сказал Зеллик. Продовольственная инфляция была "негативным фактором", который подлил масла в огонь беспорядков, начавшихся в Тунисе и распространившихся на Египет и другие страны, цитирует Зеллика The Washington Post, на которую ссылается InoPressa.

По данным госдепартамента США, с 2007 по 2009 год в мире произошло более 60 голодных бунтов. Наибольшую угрозу повышение цен представляет для развивающихся стран Африки, Азии и Южной Америки, среди которых Уганда, Мали, Нигер, Сомали, Кыргызстан, Таджикистан, Гондурас, Гватемала и Гаити, сообщил старший экономист Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН (ФАО) Абдольреза Аббассьян.

По мнению Аббассьяна, Северная Африка является самым уязвимым регионом, в связи с тем, что ситуация в этом регионе нестабильна и стабильность цен зависит от субсидий. Протесты уже привели к смене власти в Тунисе и Египте.

Ранее высокая стоимость на продовольствие вызвала бунты в Алжире. В 2010 году в Мозамбике в результате бунтов погибли 13 человек.

По прогнозам ФАО, мировое производство пшеницы в 2010-2011 годах снизится более чем на 4% и составит 653 млн тонн, в то время как спрос возрастёт на 1,2% и достигнет 667 млн тонн.

Снижение производства связано с гибелью урожая пшеницы в России и в США в результате засухи и в Австралии и Канаде в результате наводнений. Кроме того, 42% посевов пшеницы в Китае пострадали от засухи, которая может продлиться до весны 2011 года.

Отметим, что более миллиарда человек в мире недоедают. Такие данные приводятся в Глобальном индексе голода за 2010 год, составленном Международным исследовательским институтом продовольственной политики.

Ранее Продовольственная организация ООН сообщала, что цены на продовольствие в мире в декабре 2010 года достигли рекордных отметок.

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