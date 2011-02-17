Как защитить кожу лица от февральских морозов

Зима со своими холодами, сильными ветрами, сухим воздухом в помещениях становится настоящим испытанием для кожи. На ней появляются раздражения, она становится сухой, стянутой, вдобавок, она еще начинает шелушиться. Но в наших силах помочь нежной коже "пережить" последний месяц зимы.

Не секрет, что все салоны красоты предлагают комплексы по уходу за кожей и ее восстановлению после воздействия на нее зимнего холода. Конечно, всегда приятно побаловать себя и лишний раз сходить на процедуры, полностью расслабившись, отдать себя в руки специалиста. Но не у всех женщин из-за нехватки времени или средств есть возможность посещать косметолога. Но даже без помощи специальных процедур вполне возможно эффективно ухаживать за кожей и в домашних условиях.

Во-первых, не забывайте о правильном очищении кожи. Подбирайте средства строго под ваш тип кожи и следите за тем, чтобы в их составе не было спирта. Для защиты кожи от холода, перед выходом на улицу сделайте для кожи следующую маску. Возьмите ложечку крахмала, две ложечки ланолина и ложечку оливкового масла. Перемешайте, нанесите на кожу и оставьте на десять минут, а затем смойте.

Во-вторых, зимой невозможно обойтись без питания кожи, поэтому утром и вечером не забывайте наносить на кожу питательный крем, который подходит под ваш тип. Для питания кожи именно зимой косметологи рекомендуют делать банановые маски, хотя бы раз в неделю. Особых секретов нет: возьмите банан, разомните его хорошенько и нанесите банановую массу на лицо. Через пятнадцать минут маску смойте.

В-третьих, если вас наблюдается сухость и стянутость кожи, то ей необходимо увлажнение. Чтобы подарить коже дополнительное увлажнение, можно использовать термальную воду. Более экономное, но от этого не менее эффективное средство — использовать минеральную воду или зеленый чай. Вы можете взять любой флакон с пульверизатором и налить в него любую из этих жидкостей, и использовать по мере необходимости.

Очень важно в этот период для поддержания обменных процессов в организме, для обновления клеток, а также для насыщения их влагой, необходимо дополнительно принимать витаминные комплексы, и тогда ваша кожа без потерь "переживет" зиму.

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