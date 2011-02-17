ЕС усилит борьбу с фальшивыми лекарствами

Европейский Союз планирует усилить борьбу с появлением фальшивых медикаментов на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятом на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Маризы МАТИАС (группа объединенных левых, Португалия).

«За» проголосовали 569 депутатов, против – 12, воздержались – 7.

«Фальшивые медикаменты – молчаливые убийцы, либо потому что они не дают эффекта, либо потому что содержат токсические субстанции, которые могут навредить или даже убить того, кто принимает их», - отмечается в докладе.

На сегодня около 1% всех медикаментов в ЕС, продающихся через официальные каналы, являются фальшивыми, и это доля возрастает, говорится в докладе. При этом в документе отмечается, что в других странах доля фальшивых медикаментов может достигать 30%.

Проект законодательства, одобренный депутатами, предлагает, в частности, ввести регулирование продаж лекарств через Интернет. Предполагается, в частности, что в тех странах-членах ЕС, в которых он-лайн аптеки разрешены, должны будут получать специальные разрешения на поставки фармацевтических продуктов населению.

Законодательство также предусматривает, что индивидуальная упаковка медикаментов должна будет содержать дополнительные защитные меры, которые бы гарантировали подлинность лекарственного препарата. Сами меры должна определить Еврокомиссия. Поддержанный депутатами документ также предполагает, что страны-члены ЕС должны ввести в действие систему, предупреждающую попадание опасных медикаментов пациентам. Эта система, в том числе, должна предполагать возможность отзыва медикаментов как из аптек, так и от конкретных пациентов.

Текст нормативного акта перед одобрением Европарламентом был предварительно согласован депутатами с Советом ЕС. Предполагается, что теперь Совет ЕС должен формально поддержать его, после чего законодательство вступит в силу. Страны-члены ЕС получат 24 месяца на введение положений нового нормативного акта ЕС в национальные законодательства.