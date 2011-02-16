Три верных признака того, что ты будешь жить долго

Sky News сообщает: долгожители умеют держать равновесие.

В эксперименте участвовали 50 тыс. добровольцев из 30 стран мира в возрасте от 18 до 80 лет. Ученые скрупулезно исследовали все их внешние привычки: как испытуемые смотрят, как говорят, осанка, походка и т.д.

И выяснили, что шансы есть у тех кто,

- уверенно пожимает руку;

- говорит быстро (но внятно);

- хорошо держит равновесие;

- обладает быстрой реакцией на внешние раздражители.

Объясните, пожалуйста…

За каждой из этих «примет», сформулированной предельно просто, стоит, естественно, достаточно громоздкое объяснение, разобраться в котором без медицинского диплома сложно. Причем диплом должен быть многоплановым: тут тебе и знание физиологии человека, и психология, и некоторые духовные познания должны быть.

Почему так значимо, например, умение держать равновесие? Эндокринная система задействована? Или внешние проявления функций мозга?

А рукопожатие? Почему оно у долгожителей крепче? Большой запас жизненной энергии? Об этом хорошо рассказывают адепты аюрведы. В кратком изложении звучит примерно так: каждый человек при рождении получает определенный запас жизненной энергии. Увеличить его невозможно. (Ну, какие-то очень продвинутые йоги в этом деле упражняются, но получается ли у них внести коррективы в замысел Божий – неизвестно). Увеличить невозможно, а тратить бережно – в силах каждого. Но это уже другая тема…

Скорость речи – а что стоит за этой приметой? Живой интерес к миру, вовлеченность во все, что происходит вокруг? Может быть… А может, чистая физиология, обусловленная высоким содержанием какого-то гормона, основная «работа» которого - регулировать количество людей на Земле-матушке?

lady.tochka.net