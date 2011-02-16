В пачке масла нашли смартфон

Иногда в упаковках продуктов можно найти не то, что ожидаешь. Так, семья Торсруд (Thorsrud) из Норвегии, купив упаковку масла, нашла в ней смартфон. Сначала норвежцы заметили что-то металлическое и блестящее на дне упаковки, а затем, вытащив все масло, поняли, что это... мобильный телефон.

Бесспорно, можно было бы вернуть масло в магазин или даже подать в суд на производителя, однако Торсруды делать этого не стали. По их словам, вряд ли можно считать такую находку неприятным сюрпризом.

Компания поспешила извиниться перед семьей Торсруд. По словам представителя компании Айны Хаген (Aina Hagen), на заводах производителя будет проведена проверка для выяснения того, как телефон мог попасть в упаковку с маслом. Практически все операции на заводах компании выполняют машины, а людей на производстве почти нет.

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