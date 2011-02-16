Масло лаванды - эффективное противогрибковое средство

Лавандовое масло можно использовать для борьбы с устойчивыми грибковыми заболеваниями. Масло поможет в случае грибка кожи или ногтей, утверждают ученые из Университета Коимбры. Они специально дистиллировали лавандовое масло из кустарника Lavandula viridis, растущего на юге Португалии, пишет The Times of India.

Масло протестировали на ряде образцов патогенных грибов. Некоторые из них могли вызывать смерть, относились к группе дерматофитов, поражающих кожу, ногти, волосы и использующих кератин в качестве источника питательных веществ, или к типу Candida (причина молочницы). Особую опасность грибковые инфекции подобного рода представляют для людей с ослабленным иммунитетом.

Лавандовое масло неплохо себя зарекомендовало в ходе эксперимента. Оно успокаивало, обладало антиспазматическими, противомикробными и антиоксидантными свойствами. Масло убивало широкий спектр грибков, повреждая клеточную мембрану.

На данный момент существует относительно мало вариантов противогрибковых препаратов. Потом, зачастую они имеют неприятные побочные эффекты. Профессор Лигия Салгейро и профессор Евгения Пинто, руководившие изысканием, подчеркивают: во всем мире за последнее время наблюдается небывалый всплеск грибковых инфекций. Поэтому медицина остро нуждается в новых средствах.

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