Три мифа о молоке
12:08, 16 февраля 2011Зарубежные новости
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Казеин абсолютно нормально усваивается
Молоко плохо усваивается из-за того, что в нем одновременно присутствуют белки, жиры и углеводы?
Нет.Несмотря на такую широкую коллекцию питательных веществ, все они представлены в молоке в идеальном соотношении и легкоусвояемом виде. Благодаря этому молоко у здорового человека усваивается очень хорошо.
Организм взрослого не переваривает молоко из-за "тяжелого" белка казеина.
То, что казеин может с возрастом не перевариваться - досужие домыслы. Этот белок абсолютно нормально усваивается.
Молоко приводит к кальцинозу.
Кальциноз (отложение солей кальция в сосудах) возникает только у тех потребителей, которые имеют к этому предрасположенность.
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