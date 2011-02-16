Три мифа о молоке

Молоко плохо усваивается из-за того, что в нем одновременно присутствуют белки, жиры и углеводы?

Нет.Несмотря на такую широкую коллекцию питательных веществ, все они представлены в молоке в идеальном соотношении и легкоусвояемом виде. Благодаря этому молоко у здорового человека усваивается очень хорошо.

Организм взрослого не переваривает молоко из-за "тяжелого" белка казеина.

То, что казеин может с возрастом не перевариваться - досужие домыслы. Этот белок абсолютно нормально усваивается.

Молоко приводит к кальцинозу.

Кальциноз (отложение солей кальция в сосудах) возникает только у тех потребителей, которые имеют к этому предрасположенность.

