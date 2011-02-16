Комнатные тапочки влияют на здоровье

Комнатные тапочки не только создают комфорт, а и влияют на здоровье. Чтобы защитить себя, например, от грибка и других болячек рекомендуют иметь две-три пары домашней обуви.

Тапочки из хлопка лучше всего обувать после душа - они вбирают остатки влаги и крема.

Когда у вас простуда, обувайте шерстяные. Тапочки из натуральной кожи - для людей с повышенным потовыделением. А тапочки-тренажеры массируют стопу, прибавляют бодрости утром и снимают усталость вечером.

Для гостей лучше покупать одноразовые. Есть также специальная комнатная обувь - для беременных, для людей с плоскостопием и даже для похудения.

