Майонез: чем заменить «приговор» своему здоровью?

Исконный французский соус майонез в России уже давно грозит превратиться в самостоятельное блюдо. Подчас в готовые продукты мы кладем его столько, что отыскать в жирной с кислинкой сметанообразной массе само блюдо бывает не просто.

Против такого расклада давно выступают специалисты по здоровому питанию. Вот что говорит, в частности, заместитель директора Института Питания РАМН Александр Константинович Батурин:

«Если вы делаете из овощей салат, постарайтесь не увлекаться майонезом. Придумайте какую-нибудь простую заправку, которая была бы менее калорийная и содержала растительное масло. С тем, чтобы оставить вкус самого продукта. Мне запомнилась одна поговорка: “Неумелая хозяйка заправляет свою еду майонезом”. Ведь, действительно, чтобы мы ни приготовили, если мы заправили это майонезом, мы чувствуем вкус майонеза, а не самого блюда. Это касается не только домашней еды, но и продуктов общепита: закажешь какое-нибудь “мясо по-французски, а там самого мяса-то найти невозможно: все залито майонезом, сыром…”

Может ли майонез быть полезным?

Вечная битва чревоугодия мужчин со здоровым образом жизни, который традиционно пытаются внедрить их жены, как правило, не заканчиваются ничем. Каждый остается при своем. И женщинам приходится готовить тазик овощей, потом часть его откладывать себе на блюдце, а всю оставшуюся часть заливать майонезом пожирнее и отдавать получившуюся массу мужу.

Есть, правда, компромиссный вариант — так называемый, низкокалорийный майонез. Знатоки уверяют, что низкокалорийный майонез — это такая же несуразица, как “низкокалорийное сливочное масло”: настоящий майонез состоит минимум на 60% из жиров, и низкокалорийным быть не может.

Как правило, в современных суррогатных “низкокалорийных майонезах” (а другие в России промышленностью не производятся) масло разбавляют водой, а вместо свежих желтков используют более дешевый яичный порошок. Конечно, масло с порошком и водой смешать удается не сразу. Для этого в неоднородную массу добавляют мощные эмульгирующие и стабилизирующие химические вещества, которые и позволяют получить очень устойчивую эмульсию масла. Как эти высокоактивные эмульгаторы и стабилизаторы губят нормальную кишечную флору — это уже другая, медицинская тема. Но неизбежно из-за высокого содержания воды суррогатный “майонез” получается молочно-белым, вместо полупрозрачного цвета светлого меда (таков традиционный французский майонез). Чем больше в майонезе воды и эмульгаторов, тем он мутнее и белее.

Ошибочно полагать, что низкокалорийный майонез действует на поджелудочную железу и печень лучше, чем традиционный со всеми полагающимися ему процентами жирности. Жир из майонеза все равно совсем исключить нельзя, а десяток дополнительных консервантов и вовсе при регулярном употреблении может нарушить пищеварение…

Те же яйца, только без консервантов

Так что же делать? Осваивать более полезные — домашние варианты соуса.

На родине майонеза во Франции заправлять блюда купленным соусом считается моветоном. Майонезом там пользуются не часто, а когда пользуются, — предпочитают домашний.

Готовят его очень просто: берут ½ стакана растительного масла, 1 яйцо (желток), 1 ст. ложка уксуса, соль, сахар по вкусу. В фарфоровую чашку выливают сырой желток, солят, перемешивают веничком. Затем небольшими порциями (по чайной ложке) вливают растительное масло, каждый раз тщательно смешивая его с желтком. Когда от масла и желтков получается густая однородная масса, добавляют уксус, если соус слишком густой, добавляют 1 ст. ложку теплой воды. Для более острого вкуса в соус можно добавить ¼ чайной ложки готовой горчицы, которую нужно смешать с желтком до заправки соуса маслом.

В таком майонезе содержится всего один желток, а значит, доза холестерина, которую вы примете на себя, будет минимальной.

Можно попробовать приготовить майонез и вовсе без яиц. Предложите вашей супруге освоить такой рецепт.

Возьмите 70 мл молока, 70 мл рафинированного подсолнечного масла, 70 мл оливкового масла, столовую ложку лимонного сока, соль, горчицу и зелень по вкусу. Вылейте молоко и масло в стакан для взбивания (все должно быть одинаковой температуры). Взбейте блендером в течение одной минуты. Добавьте в получившуюся массу лимонный сок, горчицу и зелень.

И хотя такой майонез нельзя назвать низкокалорийным, у него есть важные преимущества: во-первых, он содержит очень маленькое количество холестерина (немного в молоке), во-вторых, в нем нет консервантов. В-третьих, оливковое масло — важный источник полиненасыщенных жирных кислот. Это самый полезный вид жиров. Этот майонез по-настоящему выгодный компромиссный вариант для тех, кто хочет сохранить традиционный вкус любимых блюд с майонезной заправкой и при этом не нанести вред своему здоровью.

Конечно, таким майонезом сильно увлекаться тоже не стоит. Как ни крути, жиры — это жиры. Их в нашем рационе должно быть, как минимум, в 4 раза больше, чем, например, углеводов. Поэтому включите ваше чувство меры и вперед — к новым кулинарным вершинам! Наслаждайтесь вкусом ваших любимых блюд и будьте здоровы.

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