Чем опасны сиропы от кашля

Французское агентство по санитарной безопасности лекарственных средств запретило использование отхаркивающих сиропов для детей до двух лет. Решение было принято после сообщений о респираторных осложнениях, связанных с использованием этих сиропов: более чем в половине случаев это касалось детей в возрасте до одного года, и в некоторых эпизодах была необходима госпитализация.

Дети в большинстве своем не умеют хорошо откашливаться, и отхаркивающие сиропы могут вызвать трудности дыхания у этой возрастной группы. У детей, принимавших сиропы на основе ацетилцистеина, карбоцистеина, показанные для разжижения бронхиальной секреции, отмечалось ухудшение способности дыхательных путей.

Во Франции введены противопоказания к применению всех муколитических сиропов на основе этих элементов детям до двух лет, а также изъяты в тех случаях, если они были приобретены.

Кашель – это симптом наличия слизи в дыхательных путях. Сильно кашляющего ребенка можно заставить пить много жидкости (воды в частности), увлажнять спальню, где он играет и спит, делая частые промывания носа физраствором, а также держать его подальше от дыма. Лекарства должны стать лишь вторым выбором и, особенно у маленьких детей, а также должны всегда быть прописаны педиатром.

Сиропов на основе ацетилцистеина и карбоцистеина и в России много: Доктор Мом, Флюдитек, Мукомист, Бронхобос, Медокс, Мукодин, Флуифорт, Флюдитек, Флуимуцил. Муколитики в России не противопоказаны детям до 2 лет – эти препараты назначают детям под строгим наблюдением врача, но все же назначают: инструкции-вкладыши подобных указаний также не приводят.

Ацетилцистеин в больших дозах может привести к гиперсекреции мокроты, легочному кровотечению, нарушению функции печени и почек. Назначение ацетилцистеина не в период максимальной продукции вязкой мокроты, а в непродуктивный период, может спровоцировать ряд побочных эффектов в виде бронхоспазма у детей.

Карбоцистеин одинаков по действию с ацетилцистеином, но, не имея побочных явлений первого, он не рекомендован лицам с язвенными нарушениями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек. Детям до двух лет он также не рекомендуется, но у нас не запрещен. При этом его применение запрещено в США.

Итальянский потребительский журнал «Altroconsumo» также давно настаивает на мысли о том, что использование сиропов от кашля для лечения детей не рекомендуется вообще, потому что рисков от их применения больше, чем возможных преимуществ.

newsland.ru