Сегодня на Земле бушует мощная магнитная буря

Мощнейшая вспышка на Солнце произошла вечером в воскресенье. Как ожидают ученые, поток солнечного ветра от нее достигнет орбиты Земли к вечеру 15 февраля – утру 16 февраля. В связи с этим в среду метеорологи прогнозируют магнитные бури.

Как отмечают ученые, в 20:38 в воскресенье на Солнце была зарегистрирована короткая, но мощная вспышка M6.6. Это самое яркое событие на Солнце за последний год и вторая по интенсивности вспышка нового, 24-го цикла солнечной активности. Более мощная вспышка уровня М8.3 зарегистрирована ровно год назад – 12 февраля 2010 года. По данным геофизиков, вспышка сопровождалась небольшим выбросом корональной массы, сообщает центр "Фобос".

"Область, в которой произошла вспышка, в момент события находилась вблизи центральной солнечной долготы, то есть прямо напротив Земли. Это положение, откуда воздействие солнечных событий на Землю является максимальным.

Таким образом, наблюдения позволяют с очень большой вероятностью прогнозировать на 16 февраля геомагнитные возмущения", – цитирует РИА Новости сообщение Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Между тем ученые пока не могут с большой долей вероятности сообщить, какова сила предстоящих геовозмущений. Область вспышки, сформировавшаяся всего три дня назад, не успела накопить большое количество плотной плазмы, которая могла быть выброшена взрывом. Кроме того, вспышка была достаточно короткой. В связи с этим сильные возмущения пока не прогнозируются. Отмечается, что окончательный прогноз по силе геовозмущений будет уточнен в течение суток.

dni.ru