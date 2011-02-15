Европарламент предлагает удалить сайты с детской порнографией

Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента предлагает удалить во всех странах-членах ЕС веб-сайты, содержащие детскую порнографию.

Об этом говорится в принятом 14 февраля на заседании Комитета в Страсбурге проекте доклада Роберты АНГЕЛИЛЛИ (группа народных партий, Италия) относительно проекта Директивы ЕС о борьбе с сексуальным насилием, сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией.

Согласно решению депутатов, страны-члены Евросоюза должны усилить сотрудничество с третьими странами для удаления сайтов, содержащих детскую порнографию, на серверах, размешенных в этих странах.

Кроме того, депутаты высказались за то, чтобы в случае невозможности быстрого удаления таких сайтов разрешить странам-членам блокировать доступ к ним.

При этом блокирование, по мнению депутатов, должно предполагать адекватную защиту, в частности, обеспечивать пропорциональность ограничений, а также информировать пользователей о причинах ограничений в доступе.

Проектом директивы также предполагается ввести минимальные общеевропейские штрафы за 22 преступления в сфере сексуальной эксплуатации и сексуального насилия над детьми. При этом предполагается, что страны-члены ЕС получат право вводить более суровые меры наказания.

Минимальные наказания предполагают от одного до 10 лет тюремного заключения в зависимости от тяжести преступления.

Депутаты также высказались за введение временного или постоянного запрета осужденным за сексуальное насилие над детьми на профессиональную или волонтерскую деятельность, предполагающую прямые контакты с детьми.

Эта норма, по мнению депутатов, необходима с учетом статистики, демонстрирующей, что 20% осужденных за насилие над детьми совершают повторные преступления.

Проект директивы также предполагает введение наказаний за сексуальный туризм в третьи страны, предполагающий сексуальное насилие над детьми, и за «ухаживание» через Интернет с сексуальными намерениями.

В проекте доклада отмечается, что, согласно исследованиям, 10-20% несовершеннолетних в Европе могут подвергаться сексуальным нападкам в детстве.

Европарламент и Совет ЕС планируют достичь компромисса относительно проекта директивы в первой половине 2011 года.