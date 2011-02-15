Чтобы не чувствовать боли, смотрите в зеркало

Британские и итальянские ученые обнаружили, что, взгляд на собственное тело уменьшает болевые ощущения, сообщает BBC. Таким образом, совет отворачиваться при проведении болезненных процедур оказался несостоятельным.

В эксперименте, проведенном сотрудниками Университетского колледжа Лондона и Миланского университета, приняли участие 18 добровольцев. Чтобы определить порог восприятия боли, исследователи прикладывали к их рукам специальный нагревательный элемент, постепенно повышая температуру. В тот момент, когда участник эксперимента сообщал о болевых ощущениях, нагреватель убирали и регистрировали его температуру.

Всего ученые провели три аналогичных эксперимента. В одном из них рука добровольца была скрыта от него перегородкой, во втором – он мог видеть свою другую руку в зеркале, в третьем – изображение другой руки уменьшали и увеличивали с помощью вогнутых или выпуклых зеркал.

Оказалось, что, когда добровольцы смотрели на свою руку, боль возникала при температуре в среднем на три градуса Цельсия выше, чем при наличии перегородки. При этом чем большее изображение руки видел доброволец, тем более высокую температуру он мог перенести.

По словам автора исследования Флавии Манчини (Flavia Mancini), психотерапия боли традиционно сосредоточена на ее источнике и действует на ожидание болевых ощущений и внимание к ним. Полученные результаты показали, что концентрация не на источнике боли, а на собственном теле является не менее перспективным направлением.

Поэтому лучше не отворачиваться при проведении болезненных процедур, таких как внутривенные инъекции, а посмотреть, например, на другую руку.

medportal.ru